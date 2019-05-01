أحمد جمال يشعل حفل شم النسيم بنادي وادي دجلة أكتوبر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا المطرب المصري أحمد جمال حفلا غنائيا مساء الإثنين 29 إبريل، داخل نادي وادي دجلة اكتوبر ٢، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء النادي وأسرهم والشباب من مختلف الأعمار.

أحمد جمال حضر الحفل بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد، وأشعل وصلات الرقص بعدد كبير من أغانيهالشهيرة منها: أغنية “اضحكي”، وأغنية “بطلنا اللي يعطلنا”، وأغنية “اسألوا كتب التاريخ”، وأغنية “يالا نعيش”، وأغنية “يا ليالي”، وأغنية “وحشتني عيونك”، وغيرها ممن طالب بها محبيه علي مدي اكثر من ساعة ونصف الساعة.

والحفل يقام ضمن الحفلات الترفيهية لعيد الربيع، وهو من تنظيم ال dj العالمي ياسر الحريري “أمازون”.

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يذكر أن الفنان المصري أحمد جمال كان قد احتفل بخطوبته على الإعلامية السعودية ديانا، في شهر فبراير الماضي، وكشف تفاصيل تعارفهما بقوله إنه تقابل مع ديانا أثناء تواجده في دبي، حيث كان هناك لإجراء مقابلة، وأصبحت صديقة مقربة منه، ثم بدأت قصة الحب بينهما، وتمت الخطبة.

وعن أكثر ما جذبه فيها أكد الفنان الشاب أنها مميزة واستطاعت أن تجذبه من النظرة الأولى، ولكن أكثر ما يحبه فيها ابتسامتها الرائعة، فهي دائما تضحك ومتفائلة.

الفنان الشاب قال في حوار له مع مجلة «لها»، إن خطيبته لا تغار عليه وتتعامل مع معجباته بذكاء شديد، وتفهم أن حب الناس نعمة من الله لا تقدر بثمن، وتساعده على عمله.