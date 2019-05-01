بوسي تشعل أجواء الربيع بنادي الرحاب وسط الآلاف من جمهورها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الفنانة المصرية بوسي واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، احتفالا بأعياد الربيع، وذلك داخل نادي الرحاب وسط حضور الآلاف من محبيها.

الفنانة المصرية وصلت إلى الحفل بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر، وصعدت إلى مسرح الحفل وسط صيحات وتصفيق الجمهور ومحبيها مرددين أغانيها.

وأطلت بوسي في الحفل بإطلالة كاجوال بسيطة، حيثارتدت بنطلون أبيض وتيشيرت أسود، وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها القصير منسدلا، وتزينت بمكياج هادئ.

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وأشعلت بوسي الحفل بغناء عدد كبير من اشهر أغانيها ومنها: أغنية “اه يا دنيا” وأغنية “شيكولاتة” و أغنية “آلو آلو” وأغنية “عبده” وأغنية “تعالى” وأغنية “أجازة”، وغيرهم العديد وسط تفاعل الجمهور معها.

وظهر الحفل بشكل مبهر، وهو من تنظيم هانى حسن ستار سيستم، وبعد انتهاء الحفل قام الجميع بالتقاط الصور السيلفي والفوتوغرافية مع الفنانة المصرية وسط أجواء من الفرح و البهجة.

وكانت بوسي قد أحيت مؤخرا حفل بمقر الجامعة البريطانية بالشروق وسط حضور عدد كبير من الطلاب، وقدمت الفنانة كوكبة من أغنياتها المختلفة، وكان بصحبتها مدير اعمالها حمدي بدر.