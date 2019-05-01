شيماء سيف توجه تهنئة لشقيقتها المحجبة في عيد ميلادها وتنشر صورة لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجهت الفنانة المصرية شيماء سيف تهنئة خاصة لشقيقتها الوحيدة، والتي تدعى “ياسمين”، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

شيماء نشرت صورة جمعتها بشقيقتها المحجبة من حفل زفافها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وذلك في ظهور نادر لها، وأرفقت الصورة بتهنئة عبرت خلالها عن حبها الشديد لها.

الفنانة المصرية كتبت: “حبيبة اختها يخواتى بحبها احلى ياسمين وردة العيلة وحبيبة قلبى وتؤام روحى كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى وعقبال مليون سنه”.

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جمهور الفنانة المصرية عبروا عن إعجابهم الشديد بصورة شقيقتها، مؤكدين أنه يوجد شبه كبير يجمعهما، وأن الاختلاف الوحيد بينهما هو أن شيماء أكثر وزنا من شقيقتها.

وكانت الفنانة المصرية شيماء سيف قد نشرت من قبل صورة لشقيقتها، وعلقت عليها بقولها: “السكر دى اختى وقلبى وحبيبتى ياسمين ربنا يخليهالى و يخلينا لبعض احنا ماعندناش اخ ولد بس ماما ربيتنا بميت راجل بحبك يا قلبي”.

يذكر أن شيما سيف قد نشرت من قبل صور لوالدتها، وعبرت عن علاقتها القوية بوالدتها في أكثر من لقاء تليفزيوني، وأكدت أن السبب الرئيسي في نجاحها هي والدتها التي ربتها جيدا، واهتمت بها، وأن أكثر ما آلمها عند زواجها هو تركها لأمها.

ومن ناحية أخرى، تخوض الفنانة المصرية السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «الابن الـ 13»، مع الفنان حسن الرداد، والمسلسل من النوع الكوميدي.