تامر حسني يوجه رسالة خاصة لريهام سعيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري تامر حسني، رسالة شكر للإعلامية ريهام سعيد، وبرنامج «صبايا» المذاع على فضائية «الحياة».

وقال تامر حسني، في رسالة نشرها عبر خاصية الاستوري على صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «يا ريهام أولاً إنتى اللى تستحقي كل الشكر على الخير اللي بتعمليه من أول ما ظهرتي، إنتي فرحتي ناس غلابة كتير في مصر مكنش ليهم إلا ربنا ثم إنتي».

وأضاف: «في ناس وأطفال لا حصر لهم خفوا بسببك.. وشكراً على وقفتك مع شريف مدكور ربنا يشفيه ويشفي كل مريض، وبجد شكرا أوي على كلامك عليا ربنا يكرمك ويحفظكم».

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وكانت ريهام سعيد، قد قالت خلال إحدى حلقات برنامج “صبايا”، تامر حسني من أرقى المخلوقات اللي موجودة على الأرض من غير الخير الكتير اللي عمله لصبايا الخير، كان أول فنان كلمني بعد ما خرجت من السجن، وقالي إنه بحث عني كتير في السجن وطلب رؤيتي، وكان من أوائل الفنانين اللي دعموا شريف مدكور في مرضه، وشاهدت فيديو لحفلته في لوس أنجلوس، وطوابير جمهوره ممتدة من الشبابيك لأخر الشارع وربنا بجد هيكرمك يا تامر وهتحقق نجاح كبير”.

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد قامت بدعم الإعلامي شريف مدكور بعد إعلانه إصابته بمرض سرطان القولون، من خلال برنامجها صبايا المذاع على قناة “الحياة”، متمنية له الشفاء العاجل.