رشاقة منة فضالي تسحر جمهورها بأحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية منة فضالي لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني علاء نزير.

منة ظهرت في الصور بلوك جذاب وساحر، حيث ارتدت جيب أحمر قصير، وعليه بلوزة من اللون الأسود، بينما اظهرت الملابس خصرها النحيل جدا.

الفنانة الشابة جذبت إليها الأنظار من خلال ماكياج بارز وتسريحة شعر ناعمة، وكانت رشاقتها هي اللافت الأكبر في الصور، حيث ظن العدد الأكبر من الجمهور أنها بفعل الفوتوشوب.

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جمهور منة عبر عن إعجابه الشديد بالصور، وقال بعضهم إن منة رشيقة جدا، وأن هذه هي حقيقتها، وكان المزج بين اللونين الأسود والأحمر موضع ترحيب من الفانز.

منة يعرض لها حاليا مسلسل “قيد عائلي” الذي ينتمي إلى نوعيه الأعمال التي تتضمن 45حلقه، وكان يحمل في السابق عنوان “البيت الأبيض”، وتم تغيره قبل انطلاق تصوير المسلسل بيوم واحد فقط.

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، ميريهان حسين، ومحمد نجاتي.

كما تصور منة فضالي حاليا فيلم «مفلح جدا» في الكويت، وهو أول فيلم كويتي تشارك به، ويشارك معها من مصر الفنان أحمد رزق بجانب نجمين كويتيين.