أحمد العوضي: أرفض الزواج من هذه الفنانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد العوضي، عن موقفه من الزواج من الفنانات، وكذلك الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه في هذا المجال، والفنانة التي لا يمكن أن يرتبط بها.

وقال أحمد العوضي، خلال لقائه في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية «النهار»، إنه لا يوجد لديه أي اعتراض على فكرة الزواج من ممثلة، لأنها امرأة في المقام الأول، لكنه لا يمكن أن يتزوج من فنانة تقدم مشاهد جريئة حيث وضع شرطًا في أي فنانة يتزوج بها وهو عدم السماح لها بتقديم تلك المشاهد أو حتى قبلات.

وأكد أنه لن يسمح لنفسه بأن يجسد نوعية الأدوار التي قد يخجل منها فيما بعد، مثل مشاهد القبلات أو المشاهد الجريئة، معتبرًا أن ذلك مبدأ لديه في الفن ولن يحيد عنه لأنه لا يرى أي داع لأن يقبل ممثلة مهما كانت لأنها ليست زوجته أو حبيبته ليفعل معها ذلك.

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وأوضح العوضي أن موقفه لا يقصد منه انتقاد الممثلين أو الممثلات الذين يقدمون تلك النوعية من الأدوار، لكن هذه هي طريقة تفكيره، وهو لا يجد مبررًا لتقديم القبلات على الشاشة.

يذكر أن أحمد العوضي، سبق وارتبط بفتاة من خارج الوسط الفني، ولكنه انفصل عنها قبل فترة ولم يكشف عن أسباب فسخ خطبته منها.