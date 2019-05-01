رامي إمام يُطمئن الجمهور على صحة والده بعد تأجيل مسلسل "فلانتينو"

رغم نفي بعد المصادر المقربة من الزعيم عادل إمام أخبار تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، إلا أن الجمهور لا يزال قلقاً بسبب صمت أسرة الزعيم على هذه الشائعات وكذلك عدم تعليقهم على غياب الزعيم عن الدراما لأول مرة منذ 7 سنوات.

وطمأن المخرج رامي إمام، ابن الزعيم عادل إمام، الجمهور على صحة والده وقال في تصريحات لبرنامج "ام بي سي تريندينغ" أن والده بخير ولا صحة للأخبار حول نقله للمستشفى في الفترة الأخيرة، وأكد ان والده يتواجد بمنزله ويمارس حياته الطبيعية بعد تأجيل مسلسله "فلانتينو".

وكشف رامي إمام عن استعدادهم لاستكمال تصوير مسلسل "فلانتينو" رغم تأجيله من موسم رمضان 2019، وأكد انهم سيستأنفون التصوير الشهر المقبل من أجل عرض المسلسل خارج الموسم، والتي تعتبر المرة الأولى في مسيرة عادل إمام يعرض بها مسلسله خارج سباق رمضان.

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وكشفت مصادر أن تأجيل المسلسل بسبب تأكد صناع العمل من عدم استطاعتهم اللحاق بالموسم وكذلك لظروف انتاجية ولا علاقة لها بصحة عادل إمام، وتسبب ذلك الأمر في صدمة كبيرة لجمهور الزعيم لغيابه لأول مرة عن الدراما الرمضانية منذ 7 مواسم متتالية وكان آخر عمل له في رمضان الماضي بعنوان "عوالم خفية".

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