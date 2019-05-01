شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Five Feet Apart يحقق 74 مليون دولار خلال شهر ونصف عرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرومانسية والدراما "Five Feet Apart" الذى طرح يوم 15 مارس الماضى إيرادات وصلت إلى 74 مليون دولار أمريكى منذ طرحه فى دور العرض حول العالم.
وانقسمت الإيرادات بين 46 مليون دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 28 مليون دولار أمريكى حول العالم.
الفيلم من إخراج جوستين بالدوني، وتأليف ميكى داتري، توبياس إياكونيس، ومن بطولة هالى لو ريتشاردسون، كول سبروس نكلير فورلاني، مويسيس آرياس، بارميندر ناجرا، إميلى بالدوني، جارى ويكس، كيمبرلى هيبرت جريجوري، سولين الأنصاري.
ويدور فيلم "Five Feet Apart" حول اثنين من المراهقين المصابين بأمراض تهدد الحياة فى الذين يلتقيان فى المستشفى، وبالرغم من كل الظروف التى تواجههم يقعان فى الحب.
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