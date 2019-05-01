صعوبات واجهت أبطال "أفنجرز: إند جيم".. سكارليت جوهانسون تصوم 15 ساعة

يتطلب القيام بشخصية بطل خارق استعدادات خاصة من الممثل القائم بالدور، الأمر الذي دفع أبطال فيلم "أفنجرز: إندجيم" Avengers: Endgame، الذي يعرض في السينما حاليا، إلى تنفيذ المستحيل للظهور ببنية لائقة لشخصياتهم في الفيلم.

وحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن مدرب الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون كان ذا عون كبير في مساعدتها للحصول على بنية مثالية لشخصية "بلاك ويدو" التي عرفت بها في سلسلة "أفنجرز".





تدربت "جوهانسون" 4 ساعات يوميا، كما كانت تصوم عن الطعام 15 ساعة أحيانا، وتركز على تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قليلة الدهون، للحفاظ على جسمها.

يقول مدرب الممثلة، إيريك جوهانسون، إن تدريب "سكارليت" كان أشبه بلاعبي الأولمبياد، إذ مُنِع عنها التدخين، وحافظت على معدل نوم مثالي يوميا، كما كانت تصوم يوميا بحد أدنى 12 ساعة، والتزمت أيضا برفع الأثقال بجانب تمارينها الرياضية الأخرى.

الممثل الأسترالي كريس هيمسورث، الذي عرفناه بدور "ثور"، التزم بجدول تدريبات قاسٍ بدوره، إذ كان يتدرب بشكل يومي من 6 إلى 12 مرة ولمدة ساعة، يركز خلالها على عضلات بعينها ليبدو أقرب لشخصية "ثور" الإله الأسطوري.

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بالنسبة لمدرب كريس هيمسورث، لوك زوكي، فإن الأمر لا يتعلق بالتدريب بكثافة بقدر التدريب بذكاء، إذ لا يتجاوز عدد أيام التدريب 6 أيام أسبوعيا بأي حال، فمن المهم أن يحظى الممثل بيوم راحة.

أما بالنسبة للطعام الذي كان يتناوله "هيمسورث" فقد تطلب الدور منه تناول 5 وجبات يوميا، بإجمالي 3000 سعرة حرارية، كذلك حرص الممثل على تناول اللحوم الحمراء بشكل خاص.

وتكونت وجبة إفطار "هيمسورث" من سلطة خضراء، على أن يتناول بعدها بساعة 3 بيضات مع السبانخ والحمص، أما وجبة الغذاء، كانت تتكون من أرز مسلوق بالأعشاب، صدر دجاجة مشوي، وسلطة، والعشاء كان عبارة عن قطعة فيليه مشوية مع بطاطس وسلطة خضراء، وكان مسموحا للممثل بتناول زبادي بالتوت وزبدة اللوز أو الشوفان بين الوجبات.





وذكر الموقع أن "هيمسورث" كان يتناول ما لايقل عن 3500 سعرة حرارية يوميا، وهو ما مثل معاناة كبيرة للممثل، الذي كان منزعجا بشدة من كثرة الطعام الذي يتناوله.

"أفنجرز: إندجيم" من بطولة روبرت داوني جونيور، سكارليت جوهانسون، وكريس هيمسورث، وتدور أحداثه حول المعركة الفاصلة والأخيرة بين الشرير ثانوس، وفريق "المنتقمون" لإنقاذ الأرض بعد مقتل نصف الكائنات الحية على يد ثانوس في الجزء الثالث من السلسلة "أفنجرز: إنفنتي وور".

