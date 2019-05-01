نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

بعد اعلانها الانتهاء من إجازة الأمومة وعودتها لنشاطاتها الفنية، فاجأت الفنانة نانسي عجرم متابعيها على تطبيق إنستغرام بصور طريفة وغريبة لها. استعانت الفنانة اللبنانية بمجموعة من الفلاتر الموجودة على الهاتف لتمازح جمهورها، وتبدو من خلالها بشكل مختلف، وقامت ببعض الحركات الطفولية المناسبة للفيلتر الذي غير من ملامحها بشكل كبير. قد يهمك أيضـــــــًا نانسي عجرم تُثير حماس جمهورها بتغريدة عبر "تويتر" الفنان باسل خياط يوجه نصيحة لجمهوره عبر "إنستغرام"

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