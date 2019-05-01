تطبيق يرصد الموسيقى الأكثر استماعًا في الشرق الأوسط

استطاع تطبيق الموسيقى العالمي "Spotify" أن يرصد الأغاني الأكثر استماعًا، وأنواع الموسيقى وقوائم الأغاني الأكثر استماعًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019 حتى الآن.

وتأتي موسيقى البوب في صدارة أنماط الموسيقى الأكثر شعبية في المنطقة، حيث جاءت Ariana Grande في مقدمة الفنانين الأكثر استماعا في المنطقة، وتلاها في المرتبة الثانية في فئة الفنانين العرب الخمسة الأكثر استماعا المطرب المصري عمرو دياب الحائز على العديد من الجوائز العالمية والشهير بالهضبة.

وشهدت موسيقى الراب والهيب هوب انتشارا ملحوظا خلال الأشهر الماضية على Spotify في المنطقة، حيث يحتلان المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب كأكثر أنواع الموسيقى شعبية في المنطقة، وجاء المغني الجزائري الشهير سوكلينغ على رأس قائمة الفنان العربي الأكثر استماعا في المنطقة، فيما احتلت قائمة Maghreb Hip-Hop المرتبة الأولى في قوائم الأغاني المحلية الأكثر استماعا على Spotify.

وبرزت العديد من قوائم الأغاني التي أصبحت خيارا مفضلا لدى الكثيرين في المنطقة، ومن ضمنها قائمة "Today's Top Hits" التي اشتهرت في العديد من أسواق Spotify بما فيها الإمارات العربية المتحدة وفلسطين ولبنان وتونس والأردن والمملكة العربية السعودية، في حين فضل المستمعون في مصر والجزائر الاستماع إلى قائمة "أفضل الأغاني المصرية" وقائمة "Algeria Sounds" على التوالي.

وأعلن Spotify الدولة الأكثر استماعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، صدارة القائمة وتلتها المملكة العربية السعودية ثم المغرب.

اما أنماط الموسيقى الـ5 الأكثر استماعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (من 1 يناير حتى 10 أبريل 2019) هي على النحو التالي:

1. بوب

2. راب

3. هيب هوب

4. تراب

5. آر آند بي

المغنون الـ5 الأكثر استماعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (من 1 يناير حتى 10 أبريل 2019):

1. Ariana Grande

2. XXXTENTACION

3. Post Malone

4. Billie Eilish

5. Khalid

المغنون العرب الـ5 الأكثر استماعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (من 1 يناير حتى 10 أبريل 2019):

1. سولكينغ

2. عمرو دياب

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3. لارتسيت

4. محمد حماقي

5. الجراند توتو

الأغاني الـ5 الأكثر استماعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (من 1 يناير حتى 10 أبريل 2019):

1. Halsey – Without Me

2. Ariana Grande – 7 rings

3. Post Malone – Wow

4. Post Malone, Swae Lee – Sunflower

5. Bastille, Marshmello – Happier

قوائم الأغاني الـ5 الأكثر استماعا في مصر (من 1 يناير حتى 10 أبريل 2019):

1. أفضل الأغاني المصرية

2. Today’s Top Hits

3. Sleep

4. Peaceful Piano

5. روق بالمصري

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