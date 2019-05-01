فجرت النجمة حلا شيحة مفاجأة عندما أدلت بتصريحات صحافية أكدت فيها أنها انفصلت عن زوجها منذ خمسة أشهر.
وأضافت حلا أن الطلاق تم بشكل رسمي لكن علاقتها بطليقها يسودها الاحترام والود خاصة أنه والد أبنائها.
وطالبت حلا الجميع بعدم التدخل في خصوصياتها.
من ناحية أخرى تواصل حلا تصوير مسسلها الرمضاني "زلزال"، الذي تعود به للتمثيل بعد فترة اعتزالها الطويلة وتشارك في بطولته مع محمد رمضان.
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كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تُعلن انفصالها رسميًا منذ خمسة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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