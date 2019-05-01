حلا شيحة تُعلن انفصالها رسميًا منذ خمسة أشهر

فجرت النجمة حلا شيحة مفاجأة عندما أدلت بتصريحات صحافية أكدت فيها أنها انفصلت عن زوجها منذ خمسة أشهر.

وأضافت حلا أن الطلاق تم بشكل رسمي لكن علاقتها بطليقها يسودها الاحترام والود خاصة أنه والد أبنائها.

وطالبت حلا الجميع بعدم التدخل في خصوصياتها.

من ناحية أخرى تواصل حلا تصوير مسسلها الرمضاني "زلزال"، الذي تعود به للتمثيل بعد فترة اعتزالها الطويلة وتشارك في بطولته مع محمد رمضان.

Advertisements

قد يهمك أيضـــــــًا

صورة من كواليس زلزال تثير الجدل وحلا شيحة ترد

حلا شيحة تنفعل على جمهورها بسبب صورة مع محمد رمضان