باميلا الكيك ترقص على الكرسي بفستان من اللؤلؤ

بيروت - لايف ستايل
خلال حفل شركة TEN TIME لإطلاق منصة جديدة مختصة بعرض الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية، شاركت الممثلة باميلا الكيك في الاحتفال وخطفت الانظار بإطلالتها الجريئة والمميزة.
وتألقت الممثلة اللبنانية بفستان للمصمم رامي سلمون وهو في غاية الجمال من قماش الشيفون المبطن، قصير ومفتوح عند الظهر ومطرز بالكامل بحبات اللؤلؤ، وانتعلت حذاء شفافاً مرصعاً بالكريستال واضافت اكسسوار جميل ومناسب في يدها
وحرصت الكيك على مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بصورها من الحفل، ونشرت مقطع فيديو وهي ترقص خلال جلوسها على الكرسي وتقوم بحركات عفوية وتتمايل على انغام اغنية النجم عاصي الحلاني بكل رشاقة وطاقة إيجابية، الامر الذي انعكس على متابعيها الذين تغزلوا بجمالها واناقتها.
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