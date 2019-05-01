شكرا لقرائتكم خبر عن بالشعر الأصفر والقٌصة.. نيولوك غريب لهنا شيحة.. والجمهور: "ماعرفنكيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما يحب النجوم اللجوء إلى الـ"نيولوك" بين الحين والآخر كنوع من التغيير والتمرد على الشكل المألوف، لا سيما أن الاستجابة والتفاعل يكون سريعًا مع الجمهور على السوشيال ميديا، من خلال تغيير لون الشعر أو المكياج أو فقدان الوزن بالنسبة للنجمات، أو تغير شكل الذقن أو الشارب أو فورمة رياضية بالنسبة للرجال.

النجمة هنا شيحة، ظهرت مؤخًرا بـ"نيولوك" مختلف تمامًا لم تظهر به من قبل، حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة بعد تغيير شكلها إلى حد كبير، حيث ظهرت بشعر أصفر فاتح مع "قصة" شعر كلاسيكية على جبينها، مع الحواجب العريضة، ولون شفاه أحمر فاتح.

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هنا شيحة

التغيير المفاجئ لهنا شيحة صدم العديد من متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، لدرجة أن البعض لم يعرفها من الوهلة الأولى، ولكن أيضًا أثنى الكثيرون على تلك الإطلالة الجديدة، وخمن البعض أنه ربما يكون استعدادًا لدور ما ستقوم به فى رمضان المقبل، وقد وجهت هنا شيحة عبر انستجرام الشكر لفريق عملها الذى ساعدها على الظهور بهذا الشكل.