شكرا لقرائتكم خبر عن حلقات قليلة تفصل حلا شيحة عن إنهاء مسلسلها الإذاعى "نوسة نحلة ثانك يو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة حلا شيحة من تسجيل عدد كبير من حلقات مسلسلها الإذاعى الذى يبث على شبكة راديو النيل فى موسم رمضان المقبل، ويحمل اسم "نوسة نحلة ثانك يو"، تأليف نهاد وحيد، إخراج صفى الدين حسن، ويتبقى لها حلقات قليلة تقوم بتسجيلها خلال الأيام المقبلة، ويشاركها فى العمل المطرب أحمد شيبة.





يذكر أن حلا تشارك فى مسلسل "زلزال" بجانب محمد رمضان، ويعد المسلسل هو العمل الأول لها بعد عودتها إلى التمثيل وخلعها الحجاب، عقب أكثر من 12 عاماً من الاعتزال، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف" مع الراحل عامر منيب عام 2006، وظهرت فيه مرتدية الحجاب وبعدها قررت الاعتزال والابتعاد تماماً عن الساحة الفنية.

"زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.