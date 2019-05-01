شكرا لقرائتكم خبر عن روضة عبد الله تختتم أيام الإبداع الصحفى الثقافى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة التونسية روضة عبد الله لإحياء حفل ختام مهرجان أيام الإبداع الصحفى الثقافى فى مدينة الثقافة التونسية، وذلك على مسرح الأوبرا، فى تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل، وتأتى ليالى المهرجان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للصحافة.

وتعد روضة عبد الله من رموز مجال المزيكا البديلة التونسية، أستاذة تربية موسيقية، خريجة المعهد العالى للموسيقى بتونس، وحاصلة على شهادة الماجستير في العلوم الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية، ويمتد مشوارها الغنائى لأكثر من عقد من السنوات، تألقت بمشروعها الموسيقى المعتمد على تقديم الفلكلور التونسى بشكل أكثر عصرية على طريقتها الخاصة، واستحوذت على جائزة أفضل عرض موسيقى تونسى، خلال فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية بموسمه الثالث، وتم اختيارها لافتتاح النسخة الرابعة بمشروعها الجديد "قطايتى"، كما أطلت العام المنصرم بأجدد مشاريعها الغنائية "نحب البلاد" بمشاركة عازف الساكسفون محمد هادى عقربى والموسيقى ياسر جرادى.

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