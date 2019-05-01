- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن المومياء مرجع منفذى المؤثرات البصرية بالحلقة الثالثة من Game Of Thrones والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمتع متابعو مسلسل Game Of Thrones بالحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير للعمل، والتي استمرت لمدة ساعة و 20 دقيقة حول الحرب مع ملك الليل، وجيشه، وكشف فيديو نشر على الحساب الرسمي للمسلسل على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعض من كواليس الحلقة.
أحدى منفذى المؤثرات البصرية في مسلسل Game Of Thrones، كشف في الفيديو أنهم استخدموا المومياء القديمة كمرجع لهم عند تنفيذ المكياج والماسكات الخاصة بـ الموتى السائرين "White Walkers"، حيث الوجوه الناقصة والذائبة بالإضافة إلى وجود كميات ضئيلة من الشعر، بالرغم من سنهم الذى تعدى الـ 1000 سنة.
Game Of Thrones
وكشف منتجو المسلسل أنهم استغرقوا حوالى الـ 11 أسبوعا من التصوير الليلى، بالإضافة إلى الكثير من المؤثرات البصرية التي استخدموها لتظهر الحلقة بهذا الشكل، وأكد مخرج الحلقة ميجيل سابوجنيك، انه من أصعب الحلقات التي قام بها، بسبب انها صعبة جدا، وأنها لن يقدر على القيام بهذه التجربة مرة أخرى، ولكن وبالرغم من ذلك ألا أن فريق العمل بأكمله استمتع بالعمل عليها، ووصلت تكلفة الحلقة إلى حوالى الـ 15 مليون دولار، وبمشاركة ما يقارب الـ 750 شخص.
Game Of Thrones
مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
كانت هذه تفاصيل خبر المومياء مرجع منفذى المؤثرات البصرية بالحلقة الثالثة من Game Of Thrones لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.