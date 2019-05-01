شكرا لقرائتكم خبر عن المومياء مرجع منفذى المؤثرات البصرية بالحلقة الثالثة من Game Of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمتع متابعو مسلسل Game Of Thrones بالحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير للعمل، والتي استمرت لمدة ساعة و 20 دقيقة حول الحرب مع ملك الليل، وجيشه، وكشف فيديو نشر على الحساب الرسمي للمسلسل على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعض من كواليس الحلقة.

أحدى منفذى المؤثرات البصرية في مسلسل Game Of Thrones، كشف في الفيديو أنهم استخدموا المومياء القديمة كمرجع لهم عند تنفيذ المكياج والماسكات الخاصة بـ الموتى السائرين "White Walkers"، حيث الوجوه الناقصة والذائبة بالإضافة إلى وجود كميات ضئيلة من الشعر، بالرغم من سنهم الذى تعدى الـ 1000 سنة.

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Game Of Thrones

وكشف منتجو المسلسل أنهم استغرقوا حوالى الـ 11 أسبوعا من التصوير الليلى، بالإضافة إلى الكثير من المؤثرات البصرية التي استخدموها لتظهر الحلقة بهذا الشكل، وأكد مخرج الحلقة ميجيل سابوجنيك، انه من أصعب الحلقات التي قام بها، بسبب انها صعبة جدا، وأنها لن يقدر على القيام بهذه التجربة مرة أخرى، ولكن وبالرغم من ذلك ألا أن فريق العمل بأكمله استمتع بالعمل عليها، ووصلت تكلفة الحلقة إلى حوالى الـ 15 مليون دولار، وبمشاركة ما يقارب الـ 750 شخص.



Game Of Thrones

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.