شكرا لقرائتكم خبر عن "الله كبير".. لينا صليبى تعيد إحياء رائعة فيروز بروح "كولد بلاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بتذكر شو كنت تقلّي، مهما يصير، انتظريني وضلّك صلّي، من يوما شو عاد صار".. بهذه الكلمات من رائعة جارة القمر فيورز، فاجأت المطربة الفلسطينية لينا صليبى جمهورها العربى بإعادة إحيائها بشكل موسيقى وغنائي بعيد تمامًا عن المعتاد، عبر إعادة إطلاقها على طريقة الـ"mash up" أو المزيج الغنائي مع رائعة الفرقة العالمية كولد بلاي "fix you".

لينا صليبى تعد من أبرز الأصوات الواعدة فى مجال الموسيقى البديلة الفلسطينى، انطلقت شهرتها من قلب مواقع السوشيال ميديا ويوتيوب بتقديمها مجموعة من "الكوفرز" والـmash up لعدد من الأغانى العربية والغربية الشهيرة، مثل "ع بتعلق فيك"، و"حلوة يا بلدي" و"راجعين يا هوى"، وأغنية "فى محل"، التى أعادت خلالها إحياء رائعة الكلاسيكيات ساحر أوز، وبدأت انطلاقتها الغنائية للعام الحالى بأغنية "يا مريم البكر".