قبل مباراة ليفربول.. يوسف الشريف ينشر صورة تجمعه مع نجم "برشلونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة تجمعه بجيرارد بيكيه، نجم نادي برشلونة ومنتخب أسبانيا. تأتي الصورة قبل ساعات من مباراة برشلونة مع نادي ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. يُذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف، كان فيلم "بني آدم" من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال. Advertisements

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