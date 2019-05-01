فن ومشاهير

قبل مباراة ليفربول.. يوسف الشريف ينشر صورة تجمعه مع نجم "برشلونة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة تجمعه بجيرارد بيكيه، نجم نادي ومنتخب أسبانيا.

تأتي الصورة قبل ساعات من مباراة برشلونة مع نادي الإنجليزي في نصف نهائي .

يُذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف، كان فيلم "بني آدم" من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

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بيكيه

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