ياسمين عبدالعزيز في الجيم وعلا الفارس بالمسجد الأقصى.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

علا الفارس

نشرت المذيعة علا الفارس صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، من داخل المسجد الأقصى في فلسطين، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

هند رضا

نشرت المذيعة هند رضا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة، وهي تستجم في الشمس بأحد الفنادق القريبة من منطقة الأهرامات.

أمل حجازي

نشرت المطربة أمل حجازي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

عاصي الحلاني

نشر المطرب عاصي الحلاني عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة له وسط أسرته خلال تواجده في الطائرة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

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ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها وهي تمارس الرياضة في الجيم.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت اعجاب الجمهور.

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة على طريقة الـ "سيلفي".

يارا

نشرت الفنانة يارا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت اعجاب الجمهور



ندي بسيوني

نشرت الفنانة ندي بسيوني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة على طريقة الـ "سيلفي".

آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بلوك جديد نال إعجاب متابعيها.