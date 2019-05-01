صورة| بشرى في حفل مهرجان العين السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من مشاركتها في افتتاح مهرجان العين السينمائي الأول بالإمارات. وكتبت بشرى: "افتتاح مهرجان العين السينمائي الأول بالإمارات". Advertisements وتشارك بشرى في المهرجان كرئيس لجنة تحكيم أفلام مسابقة الصقر الإماراتي الطويلة والقصيرة في الدورة الأولى من مهرجان العين السينمائي بالإمارات ". ويُقام حاليًا في مدينة العين الإماراتية حفل انطلاق مهرجان العين السينمائي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد كبير من الأفلام العربية المميزة، تحت شعار "سينما المستقبل

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