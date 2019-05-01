برنامج جديد لجورج قرداحي في رمضان 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يطل الإعلامي اللبناني الشهير جورج قرداحي على الجمهور المصري والعربي، من خلال برنامج يحمل عنوان "اسم من مصر"، خلال شهر رمضان المُقبل، ولم يعلن عن تفاصيله بعد.

البرنامج الجديد سيُعرض عبر شاشات DMC-cbc -ON E، بدءًا من أول أيام شهر رمضان المُقبل.

جدير بالذكر أن الإعلامي جورج قرداحي صنع جماهيرية عربية واسعة ببرنامجه الأشهر "من سيربح المليون"، وقدَّم بعده عدة برامج أخرى، أبرزها "المسامح كريم" و"الأبواب المغلقة".