هالة صدقي تحتفل بـ"عيد العمال" وتوجه لهم رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرصت الفنانة هالة صدقي على تهنئة الجمهور بمناسبة "عيد العمال" الموافق الأربعاء 1 مايو، ووجهت لهم رسالة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت "هالة" صورة لها وسط مجموعة من العمال، وكتبت:" كل سنه وعمال مصر بخير، عمال مصر أبطال، المشهد الحالي في مصر، من كم الإنجازات والمشاريع اللي تتم في وقت قياسي، ألف تحيه وتقدير لهم".

يذكر أن هالة صدقي تشارك في السباق الدرامي لرمضان المقبل من خلال مسلسل "بركة" بجانب الفنان عمرو سعد، كمال أبو رية، وهنادي مهنا، ورياض الخولي.