فيديو| صلاح عبدالله يطلب رأي جمهوره في هذا المشهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" فيديو لأحد مشاهده في مسلسل " قيد عائلي". وكتب عبدالله في تعليقه على الفيديو: "يهمني رأيكم في المشهد دا لإن فيه جملة وحدت بيني كصلاح وفضل الخولي كشخصية أجسدها". Advertisements مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، محمد رياض، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، إنتاج فنون مصر.

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