سمير صبري يقدم فوازير "الحكاية والرواية" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان سمير صبري والمخرج محمد تركي للمشاركة في شهر رمضان المُبارك بفوازير "الحكاية والرواية".

فوازير "الحكاية والراوية" ستُذاع على إذاعة الأغاني، في تمام الساعة 2:50 عصرًا، على أن تكون الإعادة في العاشرة صباحًا.

تتناول الفوازير التي يقدمها صبري للعام الثالث، مسابقات عن أسماء الأفلام والمسلسلات والملحنين والمطربين والمؤلفين، وستكون الجوائز عبارة عن رحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ.