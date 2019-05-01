محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يستعد الفنان سمير صبري والمخرج محمد تركي للمشاركة في شهر رمضان المُبارك بفوازير "الحكاية والرواية".
فوازير "الحكاية والراوية" ستُذاع على إذاعة الأغاني، في تمام الساعة 2:50 عصرًا، على أن تكون الإعادة في العاشرة صباحًا.
تتناول الفوازير التي يقدمها صبري للعام الثالث، مسابقات عن أسماء الأفلام والمسلسلات والملحنين والمطربين والمؤلفين، وستكون الجوائز عبارة عن رحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر سمير صبري يقدم فوازير "الحكاية والرواية" في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.