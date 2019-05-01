روان بن حسين تظهر بفستان قصير يثير الجمهور !!

نشرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين مؤخرا عدة صور لها أثارت متابعينها حيث ظهرت في الصور المتداولة بفستان قصير مطبوعاً بألوان داكنة، يصل طوله حتى منتصف الفخذين كاشفاً عن ساقين نحيلتين، بينما بدى خصرها أصغر من حجمه المعتاد حيث تخلت بشكل واضح عن قوامها الملفوف الممتلئ قليلاً وبدت وقد خسرت نحو 10 كيلو غرام على الأقل من وزنها.

حيث بدت نحيفة بقوام ممشوق بعيداً عن الشكل الذي اعتاد عليه متابعوها خلال السنوات الأخيرة وسرعان ما تداول الجمهور صور نحافة روان بن حسين وانتشرت بقوة عبر مواقع السوشيال ميديا مؤخراً مثيرة حالة من التعليقات الكثيفة بين الجمهور، والتي تمحورت أغلبها حول الشعور بالدهشة من وزن الفاشينيستا الكويتية بإطلالتها الجديدة في حين أنهم تعودوا عليها بالقوام الممتلئة. روان بن حسين تستقر حالياً في لندن، وتتجنب الحديث مع متابعينها عبر سناب شات في أي أمور شخصية تتعلق بخطيبها، وذلك بعد الخلافات الأخيرة بينهما.