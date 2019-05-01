شبيهة الدكتورة خلود تسبب صدمة لها ولزوجها

نشرت الفاشينيستا الدكتورة خلود فيديو لها ولزوجها عبر سناب شات تتحدث فيه عن فتاة تشبهها لدرجة أنها ظنتها نفسها، وأشار أمين زوج الدكتورة خلود في حديثه أن الشابة شبيهة زوجته تشبهها إلى حد كبير وأنه لوهلة أعتقد أنها هي ولم يستطع التفريق بينهما لولا كشفها عن تاتو في رقبتها جعله يتأكد أنها ليست زوجته.

في سياق متصل شاركت الدكتورة خلود متابعيها عبر حسابها الخاص على السناب شات الفيديو الذي ظهرت فيه شبيهتها والتي أكد متابعيها أن الشبه بينهما كبير جداً وحصد الفيديو كم هائل من المشاهدات. يذكر أن الفاشينيستا الدكتورة خلود كشفت أنها ستطل علي جمهورها بشكل يومي طوال شهر رمضان بأزياء تراثية كما وعدت متابعيها وتكشف عن تقاليد كل دولة خلال شهر رمضان المبارك.