شاهد: تشييع جثمان مؤسس شرطة المشاهير من بيته

شيعت عائلة راغد قيس الصحفي الناقد، مؤسس موقع “شرطة المشاهير” جثمانه الى مثواه الأخير.

وخرجت جنازة الراحل اليوم الثلاثاء من بيته وسط انهيار ودموع عائلته واحبائه من بلدة كفر حيم في منطقة الشوف بلبنان وقد تداول الناشطون مقاطع فيديو لحظة التشييع، يرصد حزن وبكاء كل من تواجد حوله، حيث عبر الجمهور عن حزنهم الشديد لوفاته.

حرص أصدقاء الراحل على توديعه وتشييع جثمانه إلى مثواه الاخير برفقة اسرته حيث سيطر عليهم الحزن والبكاء وقت الجنازة وحضر جنازته عدد من المشاهير من بينهم المطرب ومصفف الشعر جو رعد

يذكر أن راغد قيس، هو صحفي وناقد فني لبناني، ونال جائزة “crystal award Lebanon” عن “شرطة المشاهير، كأقوى موقع إلكتروني لعام 2019.