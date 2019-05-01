كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يا مستنين وقعتي" تتر "زلزال" لمحمد رمضان بتوقيع الشاعر صلاح عطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "زلزال"، للفنان الشاب محمد رمضان، تتر العمل المقرر مشاركته في موسم رمضان ٢٠١٩.

وحملت الأغنية اسم "يا مستنين وقعتي" من كلمات الشاعر صلاح عطية، وألحان سيد راضي، وغناء أحمد شيبة، هو التعاون الثاني له مع محمد رمضان بعد "نسر الصعيد" العام الماضي.

"زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سيرينجي، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ونسرين آمين، وماجد المصري، وحلا شيحا.

ويعد المسلسل هو الظهور الأول للفنانة حلا شيحا بعد عدولها عن قرار الاعتزال وخلعها الحجاب.