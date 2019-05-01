كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داليدا خليل تتعرض للخطف.. وهذه الفدية المطلوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "أسود"، الذي من المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، الإعلان الترويجي للعمل الذي يقوم ببطولته الفنانة داليدا خليل، والفنان باسم مغنية.

ونشرت داليدا الفيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت فيه عملية خطفها في يوم عرسها وهي ترتدي فستان الزفاف ضمن إطار من التشويق والأكشن وتظهر في نهاية الإعلان شنطة مليئة بالدولارات كفدية.

وعلّقت على الفيديو قائلة:" سنكون بانتظار ردود فعلكم على أسود".

وانهالت التعليقات الإيجابية على الفيديو والتي كشفت عن مدى ترقب وشوق المتابعين لانطلاق عرض مسلسل "أسود" في رمضان المقبل.