لماذا هذا الشهر قاس على متابعي GOT؟

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لعل متابعي مسلسل Game Of Thrones، على موعد مع أيام قاسية في هذا الموسم، وذلك بعد خسارة مجموعة من شخصياتهم المفضلة، إضافة إلى انتهاء سلسلة الأفلام التي تعلق بها الكثير على مر السنوات.

وشهد مسلسل Game Of Thrones حلقة ملحمية، والتي طرحت فجر الاثنين الماضى، التي دارت حول حرب ملك الليل وجيشه ضد "جون سنو"، و "دينيريس تاريجريان"، والذى راح ضحيتها أربعة من الشخصيات التي تعلق بها الكثير من متابعى المسلسل من حول العالم.

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وفقد المتابعون "إد توليت" و "ليانا مورمنت"، و "بريك دوندوريان"، وآخرهم سير "جورا مورمنت"، وهذا ما ترك المشاهدين في حالة صدمة، خاصة بسبب الأدوار المهمة التي ظهروا بها منذ المواسم الأولى في المسلسل، وتعلق بها الكثير، ومن المقرر أن ينتهى عرض الموسم الثامن والأخير من المسلسل يوم 20 مايو المقبل.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.