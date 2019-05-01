شعبان عبد الرحيم يتعرّض للسخرية بعد تكريمه في جامعة مصرية

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 12:58 صباحاً - تعرّض الفنان المصري شعبان عبد الرحيم للسخرية، بعد تكريمه من قبل كلية الطب بجامعة بنها المصرية.
الخبر أثار سخرية وإستهجان رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وسط تساؤلات عن مفهوم العلم وقيمته لدى المسؤولين، وقال أحدهم: “قامت كلية الطب جامعة بنها بتكريم الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، وقدمت له درع الكلية نظراً لإسهاماته وأبحاثه في مجال الطب والبحث العلمي وخدمة الإنسانية.. يا خسارة العلم”.
وكان شعبان عبد الرحم يجري بعض الفحوص الطبية بمستشفى كلية طب بنها، فقام رئيس الجامعة ومجلس الإدارة بتكريمه.
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