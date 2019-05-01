الأميرة “ديانا” تختار اسم حفيدتها الأولى

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف المراهنون على اسم الطفل الأول لهاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، المنتظر قدومه هذه الأيام، عن أنه إذا جاء المولود أنثى فسيتم تسميها “أليجرا”، وهو اسم اختارته الأميرة الراحلة “ديانا”، قبل ولادتها الأمير “هاري”، وقالت إنه المفضل لديها في حال أنجبت فتاة.

وذكر تقرير لموقع “ديلي ميل” اليوم، أنه بالرغم من عدم تحديد موعد ولادة الطفل الأول، لأميرة ساسكس “ميغان ماركل” من زوجها الأمير “هاري” أو جنسه، ففي حين جاء فتاة، فإن المراهنين يتوقعون إطلاق اسم “أليجرا” المفضل للجدة “ديانا” على المولودة.

وطبقا لتقارير منذ عام 2004، فإن “أليجرا” كان الاسم المفضل لدى أميرة ويلز الراحلة، التي عزمت على إطلاقه على مولودها الأمير “هاري”، في حال كان فتاة، لذا فهو من الأسماء المرجحة بقائمة أسماء طفلة ساسكس.

وبعد طوفان المراهقات، في الـ24 ساعة الأخيرة، جاء الاسم في المرتبة السادسة في القائمة التي تصدرها اسمي “ديانا” و”غريس”، كما سجل الاسم شعبية كبيرة في مراهنات هذا الشهر.

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وفجر الزوبعة حول هذا الاسم، تقرير لصحيفة “The Evening Standard”، ذكر أن الأميرة “ديانا” كانت ترغب في الزواج، وإنجاب طفلة، من حبيبها الجراح الباكستاني المشهور “حسنات خان”، وأنها أخبرت صديقتها “أنابيل جولدسميث” بأنها اختارت لها اسم “أليجرا”.

على الجانب الملكي، قد تسمح الملكة “إليزابيث” الثانية، التي يجب أخذ موافقتها رسميا على اسم المواليد الملكين، باختيار اسم فريد من نوعه للطفل، لأن الأمير “هاري” هو الرجل الثاني في خط العرش، بعد وريث العرش الأمير “ويليام” والذي اختار بالفعل أسماء تقليدية لأطفاله الثلاثة، من زوجته دوقة كامبريدج الأميرة “كيت ميدلتون”.