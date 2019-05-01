تفاصيل “صراع العروش” مرسومة بدقة.. هكذا تنبأ الموسم الثالث بمقتل “النايت كينغ” على يد “آريا”؟

متابعة بتجــــــــــرد: الحلقة الماضية من مسلسل “صراع العروش”، أعطى المتابعون كل ما كانوا يطمحون إليه وينتظرونه عندما قاتل الجميع جيش الموتى في ملحمة هي الأطول في تاريخ الدراما التلفزيونية على الإطلاق، إلى لحظة الانتصار الأخيرة بمقتل “النايت كينغ”.

وفوجئ أغلب المتابعين بأن “آريا ستارك” هي من أقدمت على قتل “النايت كينغ”، وبذلك قُضي على جيش الموتى بأكمله على يدها، وذلك في حين أن الجميع توقع أن “جون سنو” هو من سيكون بطل معركة الليل الطويل.

عندما احتدمت معركة وينترفيل، كان “النايت كينغ” بابتسامته التي أزعجت الملايين على بعد خطوة واحدة من “بران” بهدف قتله والقضاء على ذاكرة عالم، وذلك بعد قتل “ثيون غريجوي” آخر رجل يحمي الغراب ثلاثي الأعين، وفي هذه اللحظة ضاع كل أمل في هزيمة جيش الموتى، كان ذلك قبل أن تخرج “آريا” من العدم لهزيمته بخدعة ذكية بتبديل السلاح بين يدين.

لحظة طعن “النايت كينغ” فاقت حماسة مشجعي بطولات نهائي كأس العالم، وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظات الاندماج التي لا تصدق مع أحداث المسلسل.

الخدعة التي تمت بتبديل السلاح بين يدي “آريا” ظهرت سابقا، وتحديدا في الموسم السابع عندما حاربت “آريا” الفارسة “برييان” من تارث في وينترفيل، وهو ما أدهش المتابعين، بعد تحليل الحلقة، أن مشهد قتل “آريا” كان مرسوما بدقة منذ مدة طويلة في خيال المؤلف، ليس هذا فقط، بل يعود إلى أبعد من ذلك، تحديدا من الحلقة السادسة من الموسم الثالث الذي صدر عام 2012.

شاهد المتابعون “آريا” وهي تتحول من طفلة بريئة إلى فتاة شابة إلى قاتلة محترف، ورغم ذلك لم تشارك في معركة واحدة طوال مواسم المسلسل، عدا الحلقة السابقة، لكن يبدو أن “جورج آر آر مارتن”، مؤلف سلسلة روايات “أغنية النار والجليد” المقتبس منها المسلسل، كان يحضرها للحظة حاسمة ويلعب معها لعبة طويلة جدا على مدار 9 أعوام كاملة.

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تذكر المتابعون مقطع حلقة الموسم الثالث عندما تنبأت الساحرة الحمراء “مليسياندرا” بنبوءة لـ”آريا” تكشف عن وفاة “النايت كينغ” منذ 6 سنوات، حيث كانت منضمة إلى “أخوية بلا ولاء”، وأخبرتها: “أرى عيون بنية وزرقاء وخضراء تحدق إلي، عيون ستطفئيها إلى الأبد”.

تلك العيون الزرقاء كانت للنايت كينغ، صحيح أنها قتلت الكثير من الأشخاص على مدار المواسم السابقة، لكن أيا منها لم تكن عيونهم زرقاء، وهي مراعاة شديدة الدقة من القائمين على المسلسل، حيث كان “ويدلر فراي، ميريان ترانت” بعيون بنية، و”ذا ليتل فينغر” بحسب ما تشير الرواية ذو عيون خضراء رمادية، وأخيرا النايت كينغ بعيون زرقاء.

بعض المتابعين يرون أن تكرار نبوءة “ميليساندر” تنذر بموت شخصية رئيسية أخرى، وعلى الأرجح ستكون “سيرسي لانستر”، المواجهة الأخيرة على العرش الحديدي، مع ذلك عادة لا تتحقق النبؤات دائما في صراع العروش، فتكهنات سنين من مقتل “النايت كينغ” قُضي عليها جميعا في الثانية الأخيرة من الحلقة الماضية.

هل تكون آريا الـ”آزور أهاي”؟

كل الحديث عن الـ”آزور أهاي” الأمير الذي تشير التنبؤات إلى أنه سيجلب الفجر بعد ليل طويل، كان يوحي للمتابعين أنه سيكون “جون سنو”، لكن في الموسم السابع أدركت “ميليساندرا” أن اللغة المكتوب بها النبؤات لا تفرق بين ذكر وأنثى، وعلى ذلك قد تشير إلى رجل أو امرأة وليس بالضرورة “أمير”، فأوحى إلى المتابعين أنها قد تكون “دينيريس” أو “جون سنو”.

مع كل هذه التوقعات والتكهنات هناك واحد هو الأبرز على الإطلاق، وهو أن الحلقات الثلاث الأخيرة على مدار 3 أسابيع مقبلة ستحمل نهاية غير متوقعة.