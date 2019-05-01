أحمد السقا يستعرض مهارته في قفز الحواجز بالخيل – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم أحمد السقا جمهوره، عبر حسابه الرسمي على “إنستقرام”، بمقطع مصور ظهر من خلاله وهو يمارس رياضته المفضلة وهي “ركوب الخيل”.

واستعرض “السقا”خلال المقطع المصور، مهارته في قفز الحواجز المرتفعة مع حصانه الأسود الشهير، الذي استعان به في الكثير من الأعمال الفنية، ورغم عدم تعليقه على المقطع، إلا أنه خلال دقائق حقق تفاعلا كبيرا مع متابعيه الذين أشادوا بمهارته في التعامل مع الخيول.

يشار إلى أن أحمد السقا يستكمل حاليا تصوير مشاهده في مسلسل “ولد الغلابة” الذي يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما من بينهم: هبة مجدي، ومحمد ممدوح، وإدوارد، ومي عمر، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

ومن المقرر أن يستمر أبطال العمل في تصوير مشاهدهم حتى الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.