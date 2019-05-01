مفاجأة من أصدقاء أحمد زاهر في يوم ميلاده – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”، بصورة كشف من خلالها عن المفاجأة التي أعدها له أصدقاؤه للاحتفال بيوم ميلاده، وظهر معه بالصورة أسرته وعدد من الفنانين منهم أحمد صفوت ومنه فضالي وعمرو عبد العزيز.

وعلق “زاهر”، على الصورة وقال: “أصحابي الجدعان أصدقاء العمر طبوا عليا فجأة الساعة 12 بالليل وجايين يحتفلوا بيوم ميلادي، أحلى مفاجأه فرحتوني وأسعدتوني، ربنا يخليكم ليا، ويخلينا لبعض العمر كله، الصاحب الجدع ملوش مرتجع، بموت فيكم”.

يشار إلى أن الفنان أحمد زاهر، انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم “زنزانة 7″، والذي يدور في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، وإيهاب فهمي، وأيمن كشك، ومايا نصري، وعبير صبري، ومنة فضالي، ومدحت تيخة، وأحمد تهامي، وإيمي إسلام، ومنى منير، وسيناريو وحوار حسام موسى، وإنتاج بلال صبري وأيمن كشك، وإخراج إبرام نشأت.

ومن المقرر أن يظهر “زاهر”، ضمن أحداث مسلسل “ولد الغلابة” مع أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر، كضيف شرف.