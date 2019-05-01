للمرة الأولى منذ قرنين.. الإمبراطور الياباني يتخلى عن عرشه رسميًا.. من الوريث؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تخلى الإمبراطور الياباني “أكيهيتو”، 85 عاما، اليوم رسميا عن عرشه، في احتفال تاريخي والأول من نوعه منذ 200 عاما، حيث مرر السلطة إلى ابنه وولي عهده “ناروهيتو” 59 عاما، كما سبق ووعد منذ ديسمبر الماضي.

وبعد تنازل والده التاريخي عن عرش الأقحوان الياباني، وهو أقدم عرش ملكي في العالم، أصبح “ناروهيتو” إمبراطور اليابان الجديد، بعد انتهاء احتفال تقليدي خاص في القصر الإمبراطوري في طوكيو، والذي أعقبه خطابا متلفزا للإمبراطور السابق “أكيهيتو”.

وفي خطابه أعلن “أكيهيتو” تنازله عن العرش، وشكر المواطنون على دعمهم له خلال فترة حكمه التي استمرت لمدة 30 عاما، بينما تجمع مئات الأشخاص خارج القصر، وشاهد الخطاب مئات آخرين على شاشات عملاقة في جميع أنحاء طوكيو.

ومنذ اليوم، انتهى عصر إمبراطورية “هايزي”، لتبدأ إمبراطورية “ريوا”، أي الانسجام الجميل، والتي ستستمر حتى نهاية عهد “ناروهيتو” الإمبراطور رقم 126 في تاريخ العرش الياباني.

في نهاية العام الماضي، أعلن الإمبراطور السابق عن نيته في التنازل عن العرش، بسبب تقدمه في السن، وسوء حالته الصحية، حيث تم علاجه مؤخرا من سرطان البروستاتا، وخضع لعملية جراحية في القلب، وهو ما حال دون أداء واجباته الرسمية.

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وكان “أكيهيتو” أول ملك يتولى العرش بموجب دستور ما بعد الحرب، ويعرف الإمبراطور كرمز للرغبة الشعبية، وهو أول إمبراطور يتخلى عن العرش بشكل سلمي منذ 200 عاما.

ويعلن إنتهاء فترة حكمه الذي ورثه عن والده الإمبراطور “هيروهيتو” الذي قاتلت القوات اليابانية باسمه في الحرب العالمية الثانية.

من المقرر أن تقام احتفالية أكثر فخامة وعامة لحضور قادة العالم في أكتوبر القادم.