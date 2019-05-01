تفاصيل صادمة.. كيف اكتسب أبطال “أفنجرز” أجسادهم الخارقة في “نهاية اللعبة”؟

متابعة بتجـــــــــــرد: وصلت إيرادات فيلم “أفنجرز.. نهاية اللعبة” إلى مستوى غير مسبوق، بمعدل 1.5 مليار دولار في الأسبوع الأول له في السينمات العالمية؛ ويمكنك تخيل الجهد المبذول لإنتاج ما وُصف بأنه تتويجًا لأعمال “مارفل” كلها.

المهارات الخارقة للأبطال على الشاشة سبقها أعمال شاقة خارج السينما ليظهر لك البطل على النحو الذي رأيته، فإذا شاهدت الفيلم فلابد وأنك صُدمت بمظهر “ثور”، الشخصية التي تأتي إلى عالم البشر من الأساطير الإسكندنافية، المسؤول عن الرعد والبرق والعواصف، ليظهر أمامك ببطن متدل، وفي هيئة غير رياضية على الإطلاق.

للوصول لتلك الهيئة غير المعتادة على نجوم هوليوود، ناهيك عن أبطال مارفل، “كريس هيمسورث”، 35 عاما، في دور “ثور”، أكل 5 مرات يوميًا من أجل استهلاك ما يصل إلى 3500 سعر حراري.

كان “كريس” يلعب الرياضة 3 مرات يوميا للمحافظة على عضلاته، لكن بعد الانتهاء يأكل كمًا هائلاً من البروتينات والحبوب والفواكه والبقوليات والدهون.

وكشف المدرب الشخصي له “لوقا زوكتشي”، أن “كريس” ركز على تمارين “HIIT” التمارين المتقطعة عالية الكثافة، و”HIRT” تمارين مقاومة عالية، بالإضافة إلى رفع أوزان أثقل بكثير من المعتاد، مضيفًا أن نظام التدريبات كان مختلفًا عن نظام “كريس” العادي الذي عادة ما استخدم فيه أوزانا أخف.

وكشف المدرب عن أن التدريبات لم تتعد أكثر من ساعة، تتكرر 3 مرات يوميًا، مستهدفة مجموعتين من العضلات في كل جلسة، الصدر وعضلات الذراعين أو الساقين والظهر، قائلا: “الأمر لا يتعلق بالعمل أكثر، لكن العمل بذكاء، ومن المهم أن يكون هناك يوم راحة حتى بالنسبة لبطل خارق”.

وقال “لوك”، إن الناس يمكنهم بالتأكيد اتباع نظام النجوم اليومي، باستخدام تمارين الـ”HIIT”، والـ”HIRT”، مع تحديد كميات طعام ملائمة لحاجتهم.

نظام “كريس” الغذائي اليومي:

– الإفطار: خضروات طازجة نيئة جزئيا مخفوقة.

– تناول التوت والدهون الجيدة مثل الأفوكادو والمكسرات أو زيت الزيتون أو زيت بذور الكتان ممزوجة بالماء أو حليب الأرز.

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– منتصف الصباح بعد ساعة: تناول بيضتين أو 3 مسلوقين أو مقليين مع شريحة من الخبز والسبانخ والملفوف والحمص.

– الغداء: قطعة من صدر الدجاج المشوي مع سلطة الخضار والأرز المطهي على البخار.

– العشاء: سمك السلمون المشوي مع البطاطا المحمرة وسلطة الكوسا النيئة مع النعناع الطازج والبارميزان.

– الوجبات الخفيفة: الزبادي مع التوت وزيت بذور الكتان أو زبدة الفول السوداني.

وتمكن الطاهي المختص بتحضير غذاء بطل الأفنجرز “سيرجيو بيريرا”، مع المدرب الشخصي له، من إبقاء التوازن والحفاظ على كتلة عضلاته، مع وجود هذا الشحم الذي يتطلبه دوره، وهو ما كان تحديا كبيرا بالنسبة له أن يكتسب هذا الوزن الإضافي.

من جهة أخرى، “سكارليت جوهانسون”، 34 عاما، التي تلعب دور “بلاك ويدو” أو الأرملة السوداء، صامت لمدة 15 ساعة يوميا لتصل إلى هيئتها الرائعة، كما كشف مدربها الشخصي “هاربر بازار” أنها تمرنت على رفع الأثقال كما لو أنها متسابقة في الأولمبياد.

واعتمد الروتين الغذائي لـ”سكارليت” على نظام ما يُعرف بـ”دورة الكربوهيدرات”، وهو يعتمد على تغيير كميات الكربوهيدرات في الغذاء يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، بالزيادة أو النقصان، وغرضه زيادة حجم العضلات.

كان غرض المدرب هو الوصول للنموذج الأمثل لدور الأرملة السوداء في فيلم “تيرمينيتور 2” وقامت بدورها “ليندا هاملتون”، وهذا يعني النوم لأكثر من 6 ساعات في الليلة الواحدة، وعدم تدخين السجائر.

وأوضح المدرب أن دور “سكارليت” اعتمد كليا على تحدي جسدها وتحفيز عقلها، وذلك بلعب اليوغا ورفع الأثقال والجمباز للوصول إلى أعلى مستوى من الأداء.