استمرار عرض مسرحية "الملك لير" في رمضان بمصر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحيي الفخراني في مشهد من المسرحية
كشفت الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي استمرار عرض مسرحية الملك لير، خلال شهر رمضان دون توقف.
وأكدت رانيا عبر حسابها الخاص على موقع "أنستقرام" أن العرض الذي تشارك في بطولته سيستمر طوال الشهر، شاملا دعوة للسحور المميز عقب انتهاء العرض، وأرفقت ملصقا للعرض شاملا الدعوة.
وكان المنتج والمخرج مجدي الهواري، أعلن منذ يومين عبر حسابه على "أنستقرام" تخفيض أسعار تذاكر "الملك لير" خلال الشهر الكريم، لتشجيع الجمهور على الحضور في موسم لا يهتم فيه الجمهور عادة بالمسرح.
"الملك لير" بطولة يحيي الفخراني، رانيا فريد شوقي، فاروق الفيشاوي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، أحمد عزمي، ثراء جبيل، ناصر سيف، أيمن الشيوي، وإخراج تامر كرم.
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