"ست الدنيا".. عرض مسرحي لأصحاب الهمم في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مشهد من العرض المسرحي

أعلنت الفنانة المصرية وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح "الشمس" التابعة للبيت الفني للمسرح المصري افتتاح عرض "ست الدنيا" لأصحاب الهمم على مسرح الحديقة الدولية لمدينة نصر خلال أيام. وأوضحت أن عرض "ست الدنيا" نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي أقامتها الفرقة خلال الشهرين الماضيين لأعضاء فرقة "الشمس"، تحت إشراف الفنان ميدو آدم. Advertisements

العرض من تأليف وأشعار بلال إمام، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، وفناني فرقة الشمس، ديكور وملابس هبة الله عبدالحميد، ألحان أحمد الناصر، تصميم وتدريب ميدو آدم.



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