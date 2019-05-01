إعلان أسماء لجنة تحكيم "نظرة ما" بـ"كان السينمائي" برئاسة نادين لبكي

كشف مهرجان كان السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم قسم "نظرة ما"، للدورة الـ72، التي تقام خلال الفترة من 14 حتى 25 مايو/أيار المقبل بمدينة كان بفرنسا.

وكانت إدارة المهرجان كشفت في وقت سابق إسناد رئاسة لجنة تحكيم قسم نظرة ما إلى المخرجة اللبنانية نادين لبكي.



وتتكون اللجنة من 3 نساء هن الممثلة الفرنسية مارينا فونس، ونورهان سيكيرسي منتجة ألمانية، بالإضافة إلى رئيسة اللجنة، كما تضم اثنين من الرجال هما المخرج الأرجنتيني ليساندرو ألونسو، والمخرج البلجيكي لوكاس دونت.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت، الإثنين، عن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي تضم 4 من النساء ومثلهن من الرجال، ويرأسها المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إنياريتو، وهو ما يعني التساوي بين الرجال والنساء في اللجنتين.