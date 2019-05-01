شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل تامر نبيل يغير اسمه فى مسلسل "لآخر نفس" احتراما لاقدمية زميله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال فريق عمل مسلسل "لآخر نفس" الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب وأحمد العوضى وإخراج حسام على، تصوير المشاهد الخاصة بحلقات المسلسل، تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل.

وقال الممثل الشاب تامر سامى الذى يقوم بضابط شرطة بالمسلسل، إن فريق العمل يواصل تصوير المشاهد الخاصة به حيث قام بتصوير معظم المشاهد التى سيظهر فيها خلال حلقات المسلسل.

المخرج حسام على والممثل تامر سامى

وأوضح تامر بانه قام بتغيير أسمه خلال هذا المسلسل الى تامر سامى بدلا من تامر نبيل احتراما منه لاقدمية زميله الممثل تامر نبيل وذلك تحسبا لعدم حدوث لغط لدى الجمهور فقرر فعل ذلك من تلقاء نفسه.

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واشار "تامر سامى" الى أن مخرج العمل حسام على انتهى من تصوير معظم مشاهد المسلسل، لكنه يكثف جلسات التصوير خلال الفترة المقبلة للانتهاء من تصوير باقى المشاهد حتى يتمكن من عرض المسلسل فى رمضان.

مسلسل "لآخر نفس" تدور أحداث فى إطار التشويق والإثارة من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، وتامر سامى.

وتعد هذه التجربة الثالثة على التوالى للمثل الشاب تامر سامى مع المخرج حسام على الذى سبق له الظهور فى العديد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية والتي كان أبرزها مشاركته فى مسلسل 30 يوم ومسلسل الرحلة.