“هاني في الألغام”.. برنامج مقالب

متابعة بتجــــــــــــرد:يخوض الفنان الكوميدي المصري هاني رمزي، تجربة تقديم برامج المقالب في شهر رمضان، للمرة الرابعة، وذلك من خلال برنامج “هاني في الألغام” الذي يستضيف من خلاله عدداً من نجوم الفن والرياضة والإعلام في العالم العربي. ومن المقرر عرض الحلقات الثلاثين على فضائية “الحياة” المصرية.

وهناك تكتم شديد على فكرة البرنامج، بعدما تم تصويره الشهر الماضي سرّاً، حتى لا تتعرض فكرته للتسريب.

وكان من المفترض أن يقدم هاني برنامج “هاني في بيت الرعب”، في شهر رمضان من العام الماضي، إلا أنه فوجئ بعد أن انتهى من تصوير 20 حلقة منه في باريس، بتسريب فكرته عن طريق أحد الأشخاص، ما دفعه للتراجع عن تقديمه. ووجّه حينها رسالةً إلى جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع إنستغرام، معلناً انسحابه قائلاً: “نظراً لتسريب فكرة برنامج المقالب لهذا العام، وحتى لا يكون مفبركاً واحتراماً للمشاهدين، فقد قررت الانسحاب من رمضان هذا العام”.

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يذكر أن رمزي اعتاد تقديم برامج مقالب خلال السنوات الثلاث السابقة، وهي “هاني هز الجبل” و”هاني في الأدغال” و”هبوط اضطراري”. وسبق أن تعرَّض للاتهامات بفبركة الحلقات مع الضيوف، إلا أنه نفى الأمر تماماً من خلال تصريحاته في العديد من البرامج، قائلاً إنه لا يقبل هذه الاتهامات، لأنه لا يسمح لنفسه أن يخدع الجمهور.

وعلى نطاق الأعمال الدرامية، لن يكون حاضراً هذا العام، لكنه سيظهر كضيف شرف في مسلسل “طلقة حظ”، مع الفنان مصطفى خاطر والمخرج أحمد خالد أمين.

كما يوجد من خلال أثير الإذاعة بمسلسل “قمر في سكة سفر”، ويشاركه البطولة انتصار، ويزو، أحمد حلاوة، ضياء الميرغني، رضا إدريس. المسلسل من تأليف فيتان نبيل ومن إخراج محمد صباح.