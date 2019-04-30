“آريا ستارك” من “صراع العروش” في حكومة كردستان؟

متابعة بتجــــــــــــرد: شكّلت الحلقة الثالثة من “صراع العروش” في موسمه الأخير، ردّات فعل واسعة من عشّاق المسلسل من جميع أنحاء العالم. حتّى أن نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراقي قوباد طالباني، غرّد في هذا السياق متمنياً انضمام شخصية آريا ستارك الى الحكومة. فكتب قوباد طالباني على تويتر: “أتمنى لو أننا نستطيع الحصول على آريا ستارك كوزيرة في الحكومة المقبلة”. يذكر أن آريا ستارك هي إحدى شخصيات مسلسل Game Of Thrones ، وتجسدها الممثلة الشابة مايسي وليامز.

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