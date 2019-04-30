لقب جديد من الملكة اليزابيث لكيت ميدلتون

متابعة بتجـــــــــــرد: أعطت الملكة اليزابيث زوجة حفيدها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون رتبة ملكية مميّزة للغاية وهي “سيدة الصليب الأكبر لرتبة النظام الملكي الفيكتوري” وهي تُعادل رُتبة الفارس.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الملكة اليزابيث تزامناً مع احتفال دوقة كامبريدج كيت ميدلتون والأمير ويليام بذكرى زواجهما الثامنة.

وصدر بيان ملكي بهذا الشأن على الموقع الرسمي للعائلة الملكية جاء فيه: “يسر الملكة أن تُعطي هذا اللقب لدوقة كامبريدج، يُعطى هذا اللقب من قبل الملكة اليزابيث كهدية شخصية للذين خدموها وخدموا العرش الملكي بطريقةٍ ما”.

وأنشأت الملكة فيكتوريا هذه الجائزة في العام 1896، وبالإضافة إلى كيت ميدلتون، أعطي هذا اللقب الملكي للأمير هاري، الأميرة الكساندرا، دوق ودوقة غلوستر، دوق ودوقة كنت وأمير كنت مايكل، فيليب دوق انبره وغيرهم.

ويُعطى هذا اللقب أيضاً لأشخاصٍ من خارج العائلة الملكية مثل بعض الدبلوماسيين البريطانيين وآخرين خدموا العرش الملكي وحتى إلى بعض أفراد عائلات ملكية أخرى.