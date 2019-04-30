مصرع حبيبة رونالدو السابقة.. جرفتها أمواج البحر في ساو باولو

متابعة بتجــــــــــــرد: قُتلت عارضة أزياءٍ برازيلية تُدعى كارولين بيتنكورت بعدما وقعت في البحر وجرفتها الأمواج نتيجة عاصفةٍ قويةٍ ضربت مدينة ساو باولو.

واستطاعت فرق الإسعاف البرازيلية من إنقاذ الزوج جورج سيستيني يوم الأحد الفائت بعد مرور ساعتين على قفزه في الماء لمحاولة إنقاذ زوجته.

وذكرت صحيفة الدايلي مايل أنّ والد عارضة الأزياء التي كانت تبلغ من العمر 37 عاماً، شارك في مهمة البحث عن ابنته لكن للأسف عثر عليها جثة في الماء.

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وقيل إنّ كارولين قد وقعت في البحر بعدما حاولت إنقاذ كلبيها بعد وقوعهما في الماء. وأشارت الصحيفة إلى أنّ الضحية كانت برفقة زوجها وكلبيها فقط على متن القارب يوم وقوع الحادثة.

كارولين التي عملت سابقاً كمقدّمة برامج تلفزيونية، كانت قد لفتت الأنظار حين طُلب منها مغادرة حفل زفاف حبيبها السابق لاعب كرة القدم البرازيلي رونالدو الذي أقيم في فرنسا في العام 2015.