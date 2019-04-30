لكمة من نيمار الى احد المشجّعين.. تفجّر موجة غضب ضدّه

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول عشّاق كرة القدم فيديو يظهر توجيه لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي نيمار لكمة لمشجع في المدرجات.

ووفق اللقطة، عند توجّه فريق نيمار إلى المنصة لاستلام ميداليات المركز الثاني بعد خسارته أمام فريق رين ضمن بطولة فرنسا، استفزّه احد المتفرجين على ما يبدو خلال مروره بالمدرجات فقام اللاعب البرازيلي بإمساك هاتف الرجل ووّجه له لكمة.

هذا المشهد أثار موجة غضب كبيرة من قبل محبيّ رياضة كرة القدم، وانهالوا على نيمار بالإنتقادات اللاّذعة، الأمر الذي دفع باللاعب الشهير الى الإعتذار بشكل علني فكتب في منشور على انستغرام:”لا أحد يحب الخسارة وأنا منهم من يعرفني يعي تماماً حبي للمنافسة وتأثري بالهزيمة”.

وأضاف نيمار: “الخسارة جزء من حياة أي رياضي وهي عامل يجعلنا ننمو ونفكر ونتطور”.

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كما كتب نيمار في تعليق على منشور لأحد أصدقائه يتضمن شريط الاعتداء: “هل تصرفت بشكل خاطئ؟ نعم. لكن لا يمكن لأي كان أن يبقى غير مبالٍ”.

يذكر أن نيمار يواجه الآن عقوبة التوقف عن اللعب لمباريات عدة بسبب هذه الحادثة.