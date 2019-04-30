القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المطرب اللبناني وائل جسار.
قال الفنان اللبناني وائل جسار في تصريحاتٍ لـ"العين الإخبارية" إنه يفكر في خوض تجربة التمثيل مستقبلاً، فالفكرة تراوده بشدة، ولكنه يلتزم التريّث والتمهّل، ويحسب خطواته جيداً لضمان النجاح.
وأكد أنه يبحث عن تجربة تشكِّل له إضافة نوعية في مسيرته الفنية، خصوصاً أنه يطرق باب التمثيل لأول مرة.
وأضاف أن المشروع الغنائي الذي يشغله حالياً، يتمثّل في إعداد أغنية باللهجة المصرية، من ألحان وليد سعد، متوقعاً أن تعرف نجاحاً كبيراً على غرار "مشيت خلاص" التي أطلقها عام 2015.
في السياق ذاته، أوضح المطرب وائل جسار أنه لن يُسجّل أدعيةً دينية بغية بثّها على إحدى الفضائيات المصرية في شهر رمضان، مثلما يُروّج البعض.
وتابع أنه قدّم منذ سنوات ألبومات كاملة من الأدعية والابتهالات، ونالت استحسان الجمهور، أبرزها "في حضرة المحبوب" و"نبينا الزين" و"رباعيات في حب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار لـ"العين الإخبارية": أعتزم خوْض تجربة التمثيل مستقبلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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