إيغل فيلمز تبدأ بأضخم إنتاج عربيّ بعنوان "سفربرلك"!

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان عن بدء التحضيرات المكثّفة لعملٍ عربيّ ضخم، ترصد له الشركة ميزانية كبيرة جداً، بعنوان "سفربرلك".

وهو يتناول حقبة الهيمنة العثمانية ومخلفاتها والأحداث التي جرت فيها عند إصدار العثمانيين قراراً بضمّ رعايا الدول العربية المنضوية تحت لواء الدولة العثمانية آنذاك، وجعلهم يشاركون في الحروب التي تشنّها، لتشمل أحداث العمل بلاد الشام ومصر والعراق وصولا إلى شبه الجزيرة العربية (المدينة المنورة) حيث عانت كل هذه المناطق من الهلاك والجوع والفقر والسطوة.

يشار إلى أن العمل الذي بدأت الشركة بالتحضير له مع مجموعة من الكتّاب، سيكون واحداً من أضخم الإنتاجات العربية على الإطلاق_ بحسب بيان الشركة. وسيتم تصويره في دول عربية عدة، ليرصد مرحلة مهمة جداً ودقيقة وصعبة من التاريخ العربيّ المشترك.

يُذكر أنّ شركة Eagle Films تنافس في شهر رمضان بستة أعمال عربية مختلفة وهي "الكاتب"، "بروفا، أسود"، "زي الشمس" في مصر، "لا موسيقى في الأحمدي" و"أمنيات بعيدة" في الخليج.