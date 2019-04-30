شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مطربين نجوم الأدعية الدينية فى شهر رمضان.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح عدد من نجوم الغناء فى مصر، مجموعة من الأدعية الدينية وذلك بمناسبة شهر رمضان الفضيل، ومن خلال هذا التقرير نبرز 6 مطربين قرروا التواجد فى الشهر الكريم بصوتهم.

سمية الخشاب

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن طرحها لمجموع من الأدعية الجديدة وعددهم 13 دعاء فى شهر رمضان المقبل، وأوضحت أنها سجلتها العام الماضى ولكنها أجلتها لهذا العام لأسباب لم تعلن عنها.



سمية الخشاب

مصطفى قمر

يطرح أيضا المطرب مصطفى قمر دعاء دينى تحت عنوان "يلا نصلى" فى شهر رمضان المقبل، وأوضح أن المطربة الشابة ميرنا طارق ستشاركه فى غناء الدعاء، والأغنية من كلمات رامى جمال وأحمد سرحان، والألحان أحمد البرازيلى.



مصطفى قمر

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أحمد سعد

ويستعد أيضا المطرب أحمد سعد لطرح 8 أدعية في ألبوم ديني خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدا أن الألبوم سيحمل اسم "زوار المقام" مشيرا إلى حرصه الشديد على التنوع فى الموسيقى حتى يرضى جميع الأذواق الفنية.



احمد سعد

إيهاب توفيق

وأعلن أيضا المطرب إيهاب توفيق عن تحضيره لمجموعة من الأدعية المقرر طرحها فى شهر رمضان المقبل، وأكد بأنه انتهى من تسجيل 3 أدعية منهم هم "جانى فى المنام"، "انا ساجد"، "بدعيلك بقلب" من كلمات أحمد عبد الله, والحان كريم فتحى، وتوزيع اسلام حسن.



ايهاب توفيق

أنغام

تستعد أيضا المطربة أنغام لطرح دعاء ديني خلال شهر مضان المقبل، من كلمات الشاعر أمير طعيمة.



انغام

اصالة

تستعد ايضا المطربة أصلة نصرى، لطرح دعائين خلال شهر رمضان المقبل، وهو ليس بالغريب عليها فهي دائما تحرص على التواجد بصوتها الجميل فى شهر رمضان بالأدعية الدينية.